Wochenmarkt am Hansetag in Neuss : Händlerprotest erfolgreich: Markt zieht um

Wochenmarkt am Hansetag in Neuss

Gemüsebauer Johannes Schneider aus Grimlinghausen spricht von einem Riesenerfolg: Obwohl zum Internationalen Hansetag am letzten Maiwochenende alle innerstädtischen Plätze mit irgendwelchen Veranstaltungen belegt sind, hat sich für die Beschicker des Wochenmarktes doch noch ein Plätzchen gefunden. Sie werden – einmalig – am Samstag, 28. Mai, in der Zeit von 7 bis 14 Uhr ihre Stände und Wagen auf dem Parkplatz an der Neustraße gegenüber der alten Post aufstellen. „Das ist so schlecht nicht“, sagt Schneider. Denn: „Da fährt ja jeder Bus vorbei.“