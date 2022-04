Auszubildenden-Projekt : Neuer Lebensraum für Biene, Schmetterling & Co.

Neuss Mit seinem Nachhaltigkeits-Ansatz engagiert sich Rheinmetall auf zahlreichen Ebenen. Dabei beginnt Verantwortung bereits im Kleinen.

Im Rahmen eines freiwilligen Auszubildenden-Projekts entstand jetzt eine Initiative zur Schaffung wertvollen Lebensraums im Sinne der Biodiversität. Auszubildende des Pierburg-Werks Niederrhein in Neuss starteten jetzt in Zusammenarbeit mit dem Naturschutzverein Biologische Station im Rhein-Kreis Neuss das Projekt „Biene Plus“. Die kontinuierliche Betreuung und Entwicklung naturschutzwürdiger Gebiete sind die Kernaufgaben der Biologischen Station. Dazu gehören eine Reihe von Artenschutzprojekten, die Obstwiesen-Initiative und Projekte zur Natur- und Umweltbildung. Ziel der Aktion mit Rheinmetall ist es, Wildbienen, Schmetterlingen und weiteren Insekten Lebensraum zurückzugeben, der durch den Wandel der Kulturlandschaft über Jahrzehnte verloren gegangen ist. Insgesamt sollen in diesem Frühjahr elf üppige Blühwiesen auf bereits vorhandenen Grünflächen um das Werks- und Verwaltungsgelände in Neuss entstehen. In etwa sechs Stunden brachten in diesem ersten Schritt die beteiligten Auszubildenden Saatgut für rund 50 verschiedene Wildblumen und Wiesenkräuter auf mehreren Einzelflächen entlang des Gebäude- und Parkplatzverlaufs aus. Weitere Aussaaten und Aktionen zur Pflege und Erhaltung der Blühwiesen sollen folgen. Wenn der Mensch dem Verlust des Lebensraums der Insekten nicht aktiv entgegensteuert, sind die Folgen frei nach Albert Einstein auf einen einfachen Nenner zu bringen: Keine Bienen, keine Bestäubung, keine Pflanzen, keine Tiere, keine Menschen. Unter dieser Prämisse soll durch die Umgestaltung der Flächen Wildbienen, Schmetterlingen und vielen weiteren Insekten abwechslungsreiche Nahrung und neuer Lebensraum geboten werden. Zum Einsatz kommen heimische Pflanzenarten wie die Wiesen-Schlüsselblume oder die Wiesen-Schafgarbe. Gesellschaftliches Engagement hat bei Rheinmetall Tradition. Gezielt engagieren sich die Verantwortlichen zum Beispiel in den Bereichen Sport und Bildung und unterstützen darüber hinaus soziale Projekte und gemeinnützige Einrichtungen direkt vor Ort.