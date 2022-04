Rund 300 Baumschäden in Neuss : „Erheblich“: Stadt zieht finale Sturm-Bilanz

Ein umgestürzter Baum am Selikumer Weg in Neuss. Foto: Michael Ritters

Neuss Im Wald, in den öffentlichen Parks sowie den Grünanlagen, die von städtischer Seite in Ordnung zu halten sind, richteten die Februar-Stürme an rund 300 Bäumen Schäden an. Die Aufräumarbeiten dauern noch immer an.