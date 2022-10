Drohnachrichten : Massive Drohung und Leichen-Fotos auf dem Handy

Neuss In Neuss haben Betrüger nicht nur mit falschen Nachrichten versucht an Geld zu kommen, sondern ihren Opfern auch noch Drohnachrichten und Bilder von Leichen geschickt.

Unbekannte haben versucht, mit einer Betrugsmasche per Messenger-Dienst Beute zu machen. Wie die Polizei mitteilt, wurden dort am Donnerstag zwei Sachverhalte gemeldet, in denen die Opfer erklärten, dass sie über einen Messenger-Dienst aufgefordert worden waren, eine vierstellige Geldsumme zu bezahlen.