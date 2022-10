Frauennetzwerke in Neuss : So vernetzen sich Frauen in Neuss

Durch Spenden des Vereins Himmelblaue Traumfabrik konnte damals bei der „Offenen Tür Barbaraviertel“ ein Gemüsegarten angelegt werden. Foto: Woitschützke, Andreas (woi)

Neuss In einem Netzwerk ist man eine Einheit. Man verfolgt die gleichen Ziele, handelt nach den gleichen Werten. Viele Frauen setzen sich seit Jahrzehnten dafür ein – auch in Neuss. Unsere Redaktion stellt eine Auswahl an Netzwerken im Rhein-Kreis vor, in denen Frauen gemeinsam gemeinnützig tätig sind.

Von Emma Büns

Lions Club Neuss-Rosengarten Vor 23 Jahren wurde der Lions Club Neuss-Rosengarten gegründet. Er ist einer der Service-Clubs der Dachorganisation Lions Club International, die mit über 1,4 Millionen Mitgliedern in rund 49.800 Clubs aus über 200 Ländern und Gebieten die mitgliederstärkste Service-Cluborganisation der Welt ist. Durch das weltumspannende Netzwerk können die Lions in verschiedenen Städten Kontakt zueinander aufnehmen und sich austauschen. Beim Neusser Lions Club Rosengarten sind aktuell 14 Mitglieder tätig. Sie treffen sich zwei Mal im Monat, um gemeinsame Projekte zu planen und nach neuen Ideen zu suchen. Seit der Gründung setzen sich die Frauen für bedürftige Kinder in Neuss ein und helfen ihren Familien finanziell. So wurden etwa Schulausflüge und das Mittagessen für die Kinder, aber auch Erholungsaufenthalte für die ganze Familie finanziert. Das können die Lions mithilfe von Spenden umsetzen, die sie bei Veranstaltungen wie Konzerten und Festen einnehmen. Seit dem Bestehen des Lions Club Neuss-Rosengarten konnten über 240.000 Euro für wohltätige Zwecke gesammelt werden. Die Frauen verfolgen somit ein gemeinsames Ziel und teilen die gleichen Werte. Dadurch verstehen sie sich auch privat gut und unternehmen gemeinsame Ausflüge.

Himmelblaue Traumfabrik Die Himmelblaue Traumfabrik wurde vor neun Jahren gegründet. Auch hier sorgen 17 Frauen – sie stammen fast alle aus Neuss – für Kinder aus sozial schwachen Familien der Stadt. Die Familien bekommen Geld vom Verein, mit dem sie haushalten müssen. Betreut werden sie dabei von den Mitgliedern des Vereins, die als Ansprechpartner dienen. Die Frauen treffen sich einmal im Monat und kommunizieren zusätzlich über soziale Netzwerke. Besprochen werden dabei meist Projekte, die der Spendeneinnahme dienen. Zudem verbindet sie ein inniges Verhältnis, das aus der langen Zusammenarbeit entstanden ist.

Soroptimistinnen Soroptimist International ist die weltweit größte Service-Organisation berufstätiger Frauen, die sich gesellschaftspolitisch engagieren. In Neuss sind die Soroptimistinnen mit 36 Mitgliedern vertreten, die dort allesamt wohnen oder arbeiten. Sie treffen sich mindestens einmal im Monat im Crowne Plaza Hotel Neuss zum gemeinsamen Essen, Vorträgen und Austausch. Aber auch privat stehen die Frauen im engen Kontakt miteinander. Gemeinsam handeln sie für den guten Zweck. So wurde zu Beginn des Ukraine-Krieges eine Spendensumme an die Soroptimistinnen in Moldawien und damit an die ukrainische Grenze weitergeleitet. Im Rhein-Kreis selbst engagieren sich die Soroptimistinnen für die Grundschule Die Brücke in Neuss sowie für die dortige Frauenberatungsstelle.