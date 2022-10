Anruf von angeblicher Enkelin : Betrüger erbeuten hohen Bargeldbetrag und Schmuck

Ratingen Das Opfer war eine 87-jährige Ratingerin. Die Anrufer redeten so massiv auf die Dame ein, dass sie die gewünschte Beute an der Wohnungstür übergab.

Die Seniorin übergab gegen 18.30 Uhr einen Schuhkarton mit einer fünfstelligen Summe Bargeld und hochwertigem Schmuck an einen männlichen Abholer, der an ihrer Wohnanschrift an der Berliner Straße in Ratingen-West erschien. Die 87-Jährige bemerkte den Betrug erst am darauffolgenden Tag und erstattete Anzeige bei der Polizei. Der Abholer kann wie folgt beschrieben werden: etwa 1,60 bis 1,70 Meter groß, südländisches Aussehen, korpulent, dunkle Haare, trug eine dunkle Jacke und Hose.