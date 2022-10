Dieb flüchtet : Opfer stürzt bei Rangelei nach Diebstahl

Neuss In Neuss ist es bei einem Diebstahl zu einer Rangelei gekommen. Das Opfer versuchte den Dieb aufzuhalten, dieser konnte sich aber losreißen und fliehen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein Mann (30) ist am Donnerstag gegen 16.15 Uhr an der Hafenstraße bestohlen worden. Er hatte sich einen Kaffee gekauft und hielt Geld und das Getränk in den Händen. Als er das Geld verstauen wollte, sei plötzlich ein Mann an ihm vorbei gegangen und habe es ihm aus der Hand gerissen. Er nahm die Verfolgung auf und holte diesen wieder ein, anschließend kam es nach ersten Erkenntnissen zu einer Rangelei zwischen Opfer und dem vermeintlichen Täter, wobei der 30-jährige zu Boden fiel und der noch Unbekannte seine Flucht fortsetzen konnte. Das teilt die Polizei mit.