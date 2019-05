Verbraucherberatung in Neuss : Viel Ärger mit Internetshops

Neuss Beratungsstelle der Verbraucherzentrale möchte Hilfe zur Selbsthilfe leisten. Im vergangenen Jahr wurden sie besonders häufig mit Themen wie Datenschutz und Onlineshopping oder Inkassoprobleme konfrontiert.

Datenschutz und Onlineshopping, (Telefon-)Vertragsärger, Inkassoprobleme und Verbraucherbildung – das sind die Themen, mit denen die Mitarbeiter am häufigsten im vergangenen Jahr konfrontiert wurden. Gerade im Datenschutzdickicht hilft Orientierung. Dazu wären verschiedene Projekte angeboten worden, beispielsweise in der Stadtbibliothek oder im Aus- und Fortbildungsinstitut der Polizei. Auch oft vergessen: der „digitale Nachlass“, Online-Verträge, an die die Erben nicht herankommen. Aber auch ganz alltagsnahe Probleme sollen gelöst werden. Dazu stehe im Herbst eine Datencheck-Aktion an, erklärte Fuchs.