Konzert in Neuss : Kammerakademie zelebriert das Saisonfinale

Neuss Das Programm der Deutschen Kammerakademie (DKN) im Zeughaus wurde bestimmt von ergreifender Musik.

Der Kammermusik des britischen Komponisten, Pianisten und Dirigenten Benjamin Britten (1913 – 1976) kommt in seinem Gesamtwerk nicht die gleiche Bedeutung zu wie seinen großen Orchester- und Vokalwerken. Die Deutsche Kammerakademie Neuss (DKN) zeigte nun bei ihrem Saisonfinale im bestens besuchten Zeughaus, dass auch seine Kammermusik ihn zum in Deutschland bekanntesten englischen Komponisten des 20. Jahrhunderts werden ließ.

Die Leitung hatte Isabelle van Keulen, die sich erstmals mit ihrer Viola zum Orchester gesellte und zugleich eindrucksvoll als Solistin hervortrat. Ihre Introduktion war gut gewählt: Der „Cantus in Memoriam Benjamin Britten“, den der Este Arvo Pärt 1977 im Andenken an den ein Jahr zuvor verstorbenen Britten komponierte, ist eine spannende Meditation über den Tod. Das Stück ist zudem ein frühes Beispiel für den von ihm entwickelten Tintinnabuli-Stil.

Auch Benjamin Brittens „Lachrymae“ ist beseelt von einer Wahlverwandtschaft, zu John Dowlands ergreifendem Lautenlied aus dem elisabethanischen Zeitalter „If my complaints could passions move“ (Könnten meine Klagen Leidenschaft erregen). In mehreren Abschnitten reflektiert Britten kunstvoll über die Renaissancemelodie, bevor er sie am Ende zitiert. Damit korrespondierte kongenial die „Trauermusik“ für Viola und Streicher, die Paul Hindemith anlässlich des plötzlichen Todes von King George V. 1936 in London komponierte. Über anrührend schönen Streicherklängen erhebt sich eine klagende Solobratsche, von Isabelle van Keulen vollendet einfühlsam zelebriert.