Jubiläum in Holzheim : Frauengemeinschaft St. Martinus Holzheim feiert ihr 100-jähriges Bestehen

Holzheim Ein großes Jubiläum steht an: Am kommenden Sonntag feiert die Katholische Frauengemeinschaft St. Martinus ihr 100-jähriges Bestehen. Mit einem Festgottesdienst um 11.15 Uhr in der Pfarrkirche St. Martinus und einem anschließenden Festakt soll es ein Tag im Zeichen religiöser Verbundenheit sein.

Von Rolf Hoppe

Aber auch ein Rückblick auf viele Jahre einer lebendigen Gemeinschaft, die in Holzheim Zeichen gesetzt hat, eine Solidargemeinschaft, die als Stifter auftrat, aber auch mit geselligem Schwerpunkt, zum Beispiel mit einer Theatergruppe.

Die Ziele sind klar definiert. Agneta Krönung, Sprecherin des aktuellen Leitungsteams, sagt: „Wir wollen zum einen Interessenvertretung für Frauen sein, zum anderen aber auch eine Gemeinschaft für Frauen bieten. Die Pfarrgemeinschaften sind Begegnungsstätte für ihre Mitglieder und bieten kulturelle und soziale Dienste. Mit einer wesentlichen Bedeutung für das Gemeindeleben. Getragen vom Geist christlichen Glaubens und Solidarität. Wir verstehen uns als eine Gemeinschaft, die trägt und in der Frauen in verschiedenen Lebenssituationen sich wechselseitig unterstützen.“

Foto: Woitschützke, Andreas (woi)

Über die Entstehung der Holzheimer Frauengemeinschaft gibt es nur wenige Unterlagen. So ist denn die von den Nonnen im Kloster Kreitz seinerzeit gestickte Fahne eines Frauen- und Müttervereins mit Datum 1919 einziger Beleg für das „100-Jährige“. Es gab 1910 wohl eine Jungfrauen-Kongregation, die aber mangels Nachwuchs in den Katholischen Mütterverein aufging. Seit seiner Gründung war der jeweiliger Pfarrer der Präses. Später wurden Frauen wie Maria Hoffmann, Anna Schatz und Christine Hoeveler aus der Mitte der Gemeinschaft als Vorsitzende bestimmt. Auch Anneliese Dorsemagen, 1968 ernannt, 1978 als Erste gewählt. 22 Jahre hatte sie dieses Amt inne, war gleichzeitig Vorsitzende des Dekanats Neuss-Süd, wo von den 16 Vereinen Holzheim der stärkste war.

Die wechselvolle Geschichte erzählt vom Kümmern um Witwen und Waisen, Betreuung von Flüchtlingen, Wallfahrten, Karnevalstreiben, Theaterspielen, Einkehrtagen, Burundi-Engagement und vielen weiteren geselligen Veranstaltungen. Der Ehrenvorsitzenden Dorsemagen folgte 1990 Ingrid Oberbach. Aus vier gewählten Jahren wurde 16 und dann ebenfalls der Ehrenvorsitz.

Das heutige Leitungsteam besteht neben der Sprecherin Agneta Krönung aus den Mitgliedern Doris Schlüter, Renate Gilles, Wilma Hannen und Wilma Krüll. Und von den ursprünglich mehr als 800 eingetragenen Mitgliedern sind heute etwa 500 geblieben. Damit ist der Verein immer noch einer der stärksten Vereine in Holzheim. Nach dem Wechsel von der Mitgliedschaft im Verein Katholische Frauen Deutschlands zur Katholischen Frauengemeinschaft St. Martinus sind die Ziele und teilweise auch das Programm erhalten geblieben: Wallfahrten und Einkehrtage, Tagesausflüge, die Unterstützung der Gemeinde beim Neujahrsempfang, Pfarrfest und Martinsmarkt. Und nach wie vor sind heute 25 Frauen im Einsatz, die Gemeindemitglieder bei Jubiläum, besonderen Geburtstagen und Hochzeiten betreuen.