Bürgermonitor in Neuss : Anwohnerin von zu hell leuchtender Laterne gestört

Neuss Nach monatelangen Kanalarbeiten in der Mühlenstraße wird jetzt der Straßenraum neu gestaltet. Und plötzlich stehen Laternen, wo vorher keine waren – zum Leidwesen einiger Anwohner.

Barbara Karis möchte nur eins: gut schlafen können. Das gelingt der Neusserin aber in den vergangenen Nächten kaum noch. Der Grund: eine Laterne direkt vor ihrem Schlafzimmerfenster an der Mühlenstraße. An der finden aktuell noch umfassende Sanierungsarbeiten statt. In deren Rahmen wurden vor gut zehn Tagen, wie die Anwohnerin sagt, auch neue Laternen aufgestellt. „Vorher stand dort keine. Und nun habe ich es trotz Rollo jede Nacht fast taghell in meinem Schlafzimmer“, sagt sie.