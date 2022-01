PKK-Unterstützer in Neuss : Kurdenverlag klagt vor Bundesverwaltungsgericht

Neuss Zwei Mal waren die Geschäftsräume des kurdischen Verlags Mezopotamien und einer Musikproduktionsfirma durchsucht worden, dann verbot der Bundesinnenminister beide Unternehmungen. Das beschäftigt jetzt das Bundesverwaltungsgericht.

Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hatte am Mittwoch letztinstanzlich darüber zu entscheiden, ob es beim Verbot der „Mezopotamien Verlag und Vertrieb GmbH“ und dem Musikverlag „MIR Multimedia“ bleibt. Beide waren an der Gladbacher Straße in Neuss ansässig und in den Verdacht geraten, die seit 1993 in Deutschland verbotene und vom Bundesgerichtshof als Terrororganisation eingestufte kurdische Arbeiterpartei PKK zu unterstützen. Eine Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts liegt noch nicht vor.