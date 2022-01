Sauna-Landschaft in Neuss : 15 Jahre Wellneuss – ein Besuch

Sauna-Landschaft in Neuss

Neuss 2007 wurde die Sauna-Landschaft Wellneuss eröffnet. Geschaffen wurde ein Ort der Ruhe und Entspannung. Mittelpunkt der parkähnlichen Anlage ist ein Naturbadesee.

Es ist ein stiller Geburtstag. 15 Jahre alt wird die Sauna-Landschaft Wellneuss in diesem Januar. Doch wo das „Zehnjährige“ im Jahr 2017 noch mit einer Extra-Late-Night gefeiert wurde, herrscht dieses Mal die ganz normale Entspannung. Auf eine Extra-Veranstaltung wurde wegen der Corona-Pandemie verzichtet, geöffnet ist die Sauna-Landschaft, die viele Besucher nicht nur aus Neuss , sondern auch aus dem weiteren Umland anlockt, aber ganz regulär, natürlich unter Beachtung der Corona-Schutzbestimmungen. Für die Besucher ist Wellneuss eine „Oase der Ruhe“, den Mittelpunkt der parkähnlichen Anlage bildet ein Naturbadesee.

Seit ihrer Eröffnung vor 15 Jahren hat sich in der Sauna-Landschaft eine Menge getan. Immer wieder wurde in die Anlage investiert. 2018 zum Beispiel wurde eine neue Attraktion auf dem Außengelände geschaffen: das Ruhehaus mit Blick auf den Naturbadesee. Es wurde auf einer Fläche von 135 Quadratmeter errichtet und bietet Liegen und Wasserbetten sowie eine Kamin-Lounge mit gemütlichen Sitzgelegenheiten. „Ein bisschen wie Urlaub“ fühlt sich ein Besuch an. Und genau das ist es ja, worum es bei Wellneuss seit der Gründung vor 15 Jahren geht: Auf 15.000 Quadratmeter Fläche wurde ein Ort der Entspannung geschaffen, um Kraft für den Alltag zu spenden. Holzstege säumen das Ufer des Badeteichs. Insgesamt sieben verschiedene Saunen und ein Dampfbad im Innen- und Außenbereich sind vorhanden.