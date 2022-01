Texte von Karl Kreiner aus Neuss : Neusserin macht Mundart auf YouTube lebendig

Neuss Maria Drews hat es sich zur Aufgabe gemacht, Gedichte des Neusser Mundartdichters einzusprechen und auf der Online-Videoplattform zur Verfügung zu stellen. Drei Videos sind so schon entstanden.

Die Verse von Karl Kreiner gibt es jetzt bei YouTube. „De jrote Mööler Hervs jing dorch dr Wald, on ech, ech bön dem Meester do bejännt on hann e Stöckske Weg möt öm jekallt.“ In schönstem Neusser Platt trägt Maria Drews das Gedicht „De Mööler Hervs“ von Karl Kreiner vor. Die 84-jährige hat es sich zur Aufgabe gemacht, Gedichte des Neusser Mundartdichters einzusprechen und auf der Online-Videoplattform zur Verfügung zu stellen. Drei Videos sind so schon entstanden. „Es gibt viel Literatur und Nachschlagewerke zum Thema Mundart – das geschriebene Wort wird also erhalten bleiben. Was aber für immer verloren gehen kann, ist der Klang der Sprache,“ erklärt die gebürtige Neusserin ihre Motivation für dieses Projekt, das sie mit Hilfe ihres Sohnes technisch umgesetzt hat.

Maria Drews ist in Neuss aufgewachsen. Karl Kreiner war einst ihr Klassenlehrer. Foto: Maria Drews

Geboren und aufgewachsen ist Maria Drews in der Neusser Innenstadt. Ihre Eltern und Großeltern sprachen zuhause nur Nüsser Platt, so dass sie in der Schule als erste „Fremdsprache“ erstmal Hochdeutsch sprechen lernen musste, wie sie sich schmunzelnd erinnert. Von Oktober 1949 bis März 1952 besuchte sie die St.-Konradschule, die damals im Gebäude der Schule an der Weingartstraße untergebracht war, Schulleiter dort: Karl Kreiner. In ihren letzten beiden Schuljahren war er Drews Klassenlehrer – und hat Eindruck hinterlassen auf seine Schülerin: „Seinen Gedichtband ‚Dat es ons Heimat – Ons Kenk‘ hat er kurz nach dem Krieg veröffentlicht. Das heißt, daran gearbeitet hat er schon während der schrecklichen Jahre des Zweiten Weltkrieges. Umso erstaunlicher ist der in den Texten ausgedrückte unerschütterliche Glaube an das Gute und Richtige.“

In dem kleinen Gedichtband nimmt Karl Kreiner mit seinen in Mundart geschriebenen Gedichten Bezug auf die Jahreszeiten und auf die jeweiligen Sitten und Bräuche der Menschen, auf Bauernregeln, auf die Besonderheiten in der Natur, aber auch auf besondere Freuden in der Familie, mit Nachbarn oder Freunden.

Maria Drews hat die 47 Seiten des kleinen Buches abgeschrieben und in Spalten nebeneinander gesetzt: Links die plattdeutsche Version des Autors, rechts die hochdeutsche Übersetzung. In ihrem ersten YouTube-Video widmet sie sich dem Thema Herbst und dem vielleicht bekanntesten Text von Karl Kreiner „Zink Mätes“. Die Texte „atmen“ für die agile Seniorin, die nach ihrer Berentung noch ein Magisterstudium in Philosophie abgeschlossen hat, eine Gesamtbotschaft, die lauten könnte: „Verliere nicht den Mut, am Ende wird alles gut.“ Ihren Rezitationen vorangestellt ist jeweils eine kleine Erläuterung zum Text und Einordnung des Themas.

Als nächstes plant die Mutter von zwei erwachsenen Söhnen, die Neusser Platt zwar verstehen, aber nicht selber sprechen können, ein Video zum Thema Ostern und dem Weißen Sonntag. Sie erinnert sich an ihre eigene Kommunion im April 1946: „Ich hatte ein geliehenes Kleid und die Strümpfe waren aus aufgeribbelten Zuckersäcken gefertigt.“

Der Klang der Sprache ist für Maria Drews, die als Gleichstellungsbeauftragte für den damaligen Ministerpräsidenten von NRW, Johannes Rau, tätig war, nicht nur ein Informationsträger, sondern „Zugehörigkeit“. Und diese zu erhalten und unter Anwendung der technischen Möglichkeiten auch die Sprachmelodie des Nüsser Platts zu dokumentieren, ja zu konservieren, ist das Anliegen von Maria Drews – et hät noch emmer jot jejange.