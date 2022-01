Projekt der Dorfgemeinschaft : Eine Friedhofsglocke für Hoisten

Neuss-Hoisten Eine Projektgruppe will, dass das letzte Geleit in Hoisten kein stilles Geleit mehr ist. Denn als einziger Friedhof im weiten Umkreis läutet nur in Hoisten beim Abschiednehmen kein Sterbeglöckchen.