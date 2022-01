Großräumige Sperrung in Neuss : 60-jährige Autofahrerin nach Zusammenstoß mit Traktor schwer verletzt

Großräumige Sperrung in Neuss

Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Wagen wurde schwer beschädigt. Foto: Dieter Staniek

Neuss Bei einem Unfall zwischen einem Kleinwagen und einem Traktor mit Anhänger wurde am Mittwoch eine 60-jährige Neusserin schwer verletzt. Die Polizei sperrte für die Rettungsmaßnahmen und Unfallaufnahme großräumig

Nach Angaben der Feuerwehr erlitt die Fahrerin trotz ausgelöstem Airbag einige Verletzungen, so dass sie ihr Fahrzeug nicht selbst verlassen konnte. Die Feuerwehr führte daraufhin eine so genannte "patientenorientierte Rettung" durch, indem sie die Fahrerin schonend über die Heckklappe des Unfallwagens befreite. Die schwer verletzte Fahrerin wurde daraufhin dem Rettungsdienst übergeben und von diesem in ein Krankenhaus gebracht.