Bürgermonitor : Anwohner wehren sich gegen Firmen-Anbau

Offenlage Die Planungsunterlagen sind noch bis zum 17. Januar nach Terminvereinbarung (0214 406 6101) bei der Stadtverwaltung einzusehen. Alle Unterlagen samt Gutachten sind außerdem unter dem Link https://ris.leverkusen.de/vo0050.asp?__kvonr=7466 zu finden.

Bürgerbeteiligung Jeder Bürger erhält die Möglichkeit, seine Meinung zu der vorliegenden Planung bis zum 17. Januar zu äußern. Dies ist während einer persönlichen Einsichtnahme in der Stadtverwaltung, per E-Mail an 61@stadt.leverkusen.de oder per Brief an den Fachbereich Stadtplanung, Hauptstraße 101, 51373 Leverkusen möglich. Jede Stellungnahme werde berücksichtigt, versichert die Stadt.

Bürgerinitiative Petra Hoffmann hält die Unterschriftenliste bis zum 16. Januar bereit. Sie ist telefonisch unter 02171 57544 oder per E-Mail an petra.hoffmann1967@gmail.com zu erreichen.