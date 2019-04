Besuch bei der Tanzschule Görke in Neuss : Darf ich bitten?

Besuch bei der Tanzschule Görke in Neuss

Neuss Seit 20 Jahren leitet Simone Görke gemeinsam mit ihrem Mann Oliver die gleichnamige Tanzschule in der Neusser Innenstadt. Die Kurse sind gefragt, doch es gibt ein Problem: Es fehlen männliche Teilnehmer jenseits der 55.

Fast so sicher, wie eins plus eins gleich zwei ist, scheint das Phänomen, dass es stets deutlich mehr Damen auf Tanzflächen zieht als Männer. Das Alter spielt dabei offenbar keine Rolle: Tanzmuffel finden sich im hippen Club genauso wie im edlen Ballsaal.

So beschreibt es auch eine Frau, die es wissen muss: Seit 20 Jahren leitet Simone Görke gemeinsam mit ihrem Mann Oliver die gleichnamige Tanzschule in der Neusser Innenstadt. Die 42-Jährige aus Hoisten kennt das Problem, dass die einzelnen Herren fehlen. Und richtet daher einen aufmunternden Appell an alle männlichen Neusser jenseits der 55: „Traut euch!“