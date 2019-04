Neue Attraktion im Stadtgarten : „Platz der Kinderrechte“ wird mit viel Prominenz eröffnet

Im Stadtgarten steigt Anfang Juli ein Fest, zu dem bereits zwölf Schulen zugesagt haben. Der Anlass: Die Stadt den Kinderrechten dauerhaft ein Forum.

Als erste Stadt in Nordrhein-Westfalen bekommt Neuss einen „Platz der Kinderrechte“. Der wird am Freitag, 5. Juli, mit einem bunten Fest eröffnet, für das die Bundestagspräsidentin a.D. und ehemalige Bundesfamilienministerin Rita Süssmuth die Schirmherrschaft übernommen hat. Ihre Teilnahme zugesagt haben nach Angaben von Rosemarie Steinhoff, der Vorsitzenden des Kinderschutzbundes in Neuss, auch die evangelische Theologin Margot Käßmann, die Botschafterin der Kinderhilfsorganisation „terres des hommes“ ist, sowie Heinz Hilgers, Präsident des deutschen Kinderschutzbundes. Der Kinderschutzbund in Neuss und die Ortsgruppe von „terres des hommes“ hatten im vergangenen Jahr den Wunsch an die Politik gerichtet, durch Ausweisung eines „Platz der Kinderrechte“ diesem Thema in der Öffentlichkeit zu mehr Geltung zu verhelfen. Als Standort wurde der Platz am Kopf des Hafenbecken I vorgeschlagen, nachdem zuvor eine reine Zusatzbezeichnung für den Platz am Niedertor geprüft worden war. Letztlich entschied sich die Politik für den Platz im Stadtgarten, an dem der große Spielplatz liegt.