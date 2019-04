Frühjahrskorpsschießen in Neuss : 25-Jähriger wird neuer König der Schützengilde

Neuss Klaus Fuchs setzte sich gegen zwei Mitbewerber durch. Sein eigentliches Karriereziel: Schützenkönig in Neuss.

Mit 25-jährigen Klaus Fuchs wird die Schützengilde Neuss in diesem Jahr von einem jungen Schützen als Gildekönig repräsentiert. Der Oberleutnant des Gildezuges „Rheinheit“ setzte sich beim Frühjahrskorpsschießen gegen seine beiden Mitbewerber Jan Rustige („Gildeknaben“) und Andreas Schäfer („De Höppdekraate“) durch. „Wir freuen uns, dass sich mit Klaus Fuchs in diesem Jahr wieder einmal ein jüngeres Mitglied als Königsbewerber gemeldet hat“, sagt Major Stefan Schomburg. Vor der Proklamation dankte Schomburg aber zunächst einmal dem scheidenden Gildekönig Christoph Ulrich, der das Korps gemeinsam mit seiner Königin Anja „ein Jahr lang hervorragend und mit viel Engagement“ vertreten habe.

Der neue Gildekönig Klaus Fuchs arbeitet als kaufmännischer Angestellter bei der Firma Dachser SE in Düsseldorf und ist führt seinen Zug „Rheinheit“ seit dessen Gründung im Jahre 2012 als Oberleutnant an. Wie sein Vater ist er ein großer Fan des FC Schalke 04 und spielt darüber hinaus spielt auch selbst aktiv Fußball in der SVG Weißenberg. Das Königsjahr kann der neue Gildekönig auch dafür nutzen, um einen ersten Einblick in sein nächstes „Karriereziel“ zu erhalten: Denn der neue Gildekönig träumt seit Jahren davon, einmal selbst Schützenkönig in Neuss zu werden.