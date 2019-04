Gärten in Neuss : Stadt gibt Bürgern Garten-Nachhilfe

Neuss Neusser werden mit der Bauernjasmin oder dem Pfaffenhütchen bekannt gemacht. Was steckt dahinter?

Die Außenmitarbeiter des Grünflächenamtes haben gut zu tun. Gerade in diesen Wochen sind sie damit beschäftigt, Beete anzulegen, Unkraut zu entfernen oder Hecken zu schneiden. In Privatgärten kann die Stadt natürlich nicht eingreifen. Doch sie möchte es zumindest versuchen – und hat jetzt Tipps zur Gestaltung des eigenen (Vor)gartens veröffentlicht. Ein Überblick:



Hecken und Sträucher Wenn die Stadt von einer „Bauernjasmin“ spricht, dann meint sie keine Landwirtin. Viel mehr handelt es sich dabei um eine Strauch-Art, die neben zahlreichen weiteren offenbar die Neusser Gärten aufwerten kann – gleichzeitig bieten Hecken und Sträucher wertvollen Sichtschutz. Die Ratschläge der Stadt in allen Ehren, aber wer holt sich schon eine „Gemeine Felsenbirne“ in den Garten?



Kletterpflanzen Hopfen? Weinrebe? Wer dachte, dass diese Gewächse nur dazu existieren, um edle Tropfen auf den Tisch zu bringen, der liegt falsch. Denn die Stadt nennt unter anderem diese beiden Kletterpflanzen als Beispiele für gelungene Gestaltungsmöglichkeiten. Wer sich jetzt schon Namen für das eigene Bier oder den eigenen Wein ausdenkt, muss leider enttäuscht werden. Denn Hopfen und Co. haben in dem Zusammenhang andere Funktionen: Sonnenschutz, Wärmedämmung oder als Insektenweide.



Bäume Nein, der „Speierling“ ist kein Vogel, der sich übergeben muss, sondern eine Baumart, die zu den Rosengewächsen zählt. Die Stadt würde gerne mehr von ihr in den Neusser Gärten sehen – gleiches gilt unter anderem auch für die Holzbirne oder den Faulbaum. Besonders niedrig wachsende Bäume (sieben bis 15 Meter und oft mit schmalen Kronen) seien am besten geeignet.