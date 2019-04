Rundfahrt über Neuss : Heißluftballon-Sommersaison startet an der Eissporthalle

Heißluftballon-Sommersaison startet an der Eissporthalle

Neuss Wer Neuss und Umgebung gerne aus luftigen Höhen erkunden möchte, hat dazu am letzten April-Wochenende die Gelegenheit. Von Freitag, 26. April, bis Sonntag, 28. April, startet wieder der „Ballon-Frühling“ an der Eissporthalle im Südpark.

Mit dem „Ballon-Frühling“ wird die Heißluftballon-Sommersaison eingeläutet. Am Himmel sind die Teilnehmer bis zu anderthalb Stunden, allerdings sollten die Gäste vier bis fünf Stunden Zeit für eine Ballonfahrt einplanen. Einerseits gilt es schließlich, gut vorbereitet in die Lüfte empor zu steigen. Nach der Landung steht andererseits noch der Rücktransfer zum Startplatz an. Für alle Teilnehmer gibt es auch die sogenannte Ballönertaufe sowie eine Urkunde als Erinnerung.