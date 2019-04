Tradition in Neuss : Schüler fiebern Abi-Parade entgegen

Neuss Die Abi-Parade findet in diesem Jahr mit höheren Sicherheitsauflagen statt. Die Veranstalter hoffen, dass diese im nächsten Jahr zurückgeschraubt werden. Die Stadt betont, dass Sicherheit Priorität hat und es Handlungsbedarf gab.

Die Abi-Mottowoche in Neuss geht in die Vollen. Am Freitag steigt die große Abi-Parade, dann wird es in der Innenstadt richtig voll. Das hat eine lange Tradition – und doch ist es nicht wie in den Jahren zuvor. Für die Veranstalter bedeutet die diesjährige Auflage von Abi-Parade und Abi-Festival an der Wetthalle auch, dass sie umdisponieren mussten. Aus Sicherheitsgründen sind nur Fahrzeuge mit einem Gesamtgewicht von maximal 3,5 Tonnen zugelassen. Die Auflage war eine Herausforderung für die Schüler, weil sie erst einmal geeignete Fahrzeuge besorgen mussten“, sagt Christopher Diel vom Veranstalter-Team. Aber es sei gelungen. „Die Sorge unter den Schülern, dass die Abi-Parade nicht mehr so attraktiv wie in den vergangenen Jahren ist, ist unter den Schülern allerdings groß“, sagt Diel.

Bei der Sicherheit appelliert die Stadt nicht nur an die Veranstalter, sondern auch an die Teilnehmer der Abi-Parade und deren Verhalten. Im Anschluss an die Veranstaltung wird analysiert . Das ist „Business as usual“ und wird im Anschluss an jede Groß-Veranstaltung so gehandhabt. Dabei schaut man sich an, was gut lief und was nicht so gut war – und wo Verbesserungsbedarf besteht. Nach den Ereignissen im Vorjahr wird der Blick der Stadt am Freitag geschärft sein. „Wir schauen intensiver auf die Abi-Parade“, sagt Lachmann. „Und wir haben die klare Erwartungshaltung an die Veranstalter, dass es besser läuft als im vergangenen Jahr.“