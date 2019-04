Neuss auf Platz 20 beim ADFC-Fahrradklima-Test : Radstation Neuss öffnet jetzt auch samstags

Die Radstation der Caritas am Neusser Hauptbahnhof öffnet ab 13. April auch samstags. Foto: Christoph Kleinau

Neuss Beim ADFC-Fahrrad-Index 2018 landet Neuss auf Platz 20 mit der Note „ausreichend“ (4,06).

374 Radfahrer haben sich zwischen dem 1. September und 30. November 2018 zur Situation des Radverkehrs in der Quirinusstadt geäußert. Deren Bewertungen gingen jetzt in den ADFC-Fahrradklimatest 2018 ein, dessen Ergebnisse am Dienstag veröffentlicht wurden. Für Neuss blieben die Noten gegenüber dem Test von 2016 nahezu konstant und reichten auch 2018 nur für ein „ausreichend“ (4.06). Damit landete die Stadt auf Platz 20 der Städte mit 100.000 bis 200.000 Einwohnern. Davon hatten 41 teilgenommen, die beste Bewertung erhielt Göttingen mit der Note 3,35, das Schlusslicht bildet Remscheid mit 4,71.

Als besonders schlecht, nämlich mit einem „mangelhaft“, wurden sowohl die Ampelschaltungen für Radler als auch die Falschparkerkontrolle auf Radwegen in Neuss bewertet, als besonders gut, mit einer 2,8, die Erreichbarkeit des Stadtzentrums. Die Note 3,1 gab es dafür, dass in Neuss zügiges Radfahren möglich ist, dass Einbahnstraßen auch in der Gegenrichtung befahren werden können und für die Rad-Wegweiser.

Mit dem Start in die Radsaison beginnen jetzt auch die Samstagsöffnungszeiten der Neusser Radstation am Hauptbahnhof: Ab sofort bis Ende Oktober 2019 können die Leistungen der Radstation wie Leihfahrradservice und Parken für Pendler und Besucher der Innenstadt, genutzt werden.

Von 9 Uhr bis 16.30 Uhr bietet die Radstation ihren Service an, von montags bis freitags ist der jeweils von 6 bis 18 Uhr zu nutzen. Auch werden in diesem Jahr sieben „offene Sonntage“ angeboten. Dann hat die Caritas-Station jeweils von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Das wird schon am kommenden Sonntag, 14. April, zum Fischmarkt der Fall sein. Weitere Termine sind der 5. Mai, 7. Juli (Niederrheinischer Radwandertag), 11. August, 22. September, 13. Oktober und 1. Dezember. Die längeren Öffnungszeiten der Station sind deshalb möglich, weil der Rat der Stadt Neuss im vergangenen Dezember beschlossen hatte, den Zuschuss der Stadt von 55.000 auf 72.900 zu erhöhen.

Die Politiker hatten auch zugestimmt, dass künftig Schrott- und Fundräder von der Radstation übernommen werden. Der Grund: In der Werkstatt werden Langzeitarbeitslose qualifiziert und die Zahl der „Spendenräder“ war zurückgegangen. „15 bis 20 Langzeitarbeitslose arbeiten stundenweise bei uns“, sagt Heinrich Ammertmann, der Leiter der Station.

(goe)