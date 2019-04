Marienberg-Gymnasium Neuss : Bemerkenswertes Konzert im Münster

Neuss Die Aufführung von Mozarts „Requiem“ von Schülerinnen des Marienberg-Gymnasiums.

Seit Beginn dieses Schuljahres hatte sich das Neusser Erzbischöfliche Gymnasium Marienberg mit einem „Mozart-Projekt“ beschäftigt, in dessen Mittelpunkt sein „Requiem“ stand. Nun wurden Teile des „Requiem“ in einer mitreißenden Tanz-Performance vorgestellt, das ungekürzte Opus war glänzendes Hauptwerk einer Aufführung in der Quirinusbasilika.