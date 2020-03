Kirchen in Neuss reagieren auf Coronavirus : Hygieneregeln für Gottesdienste

Neuss Die Notfallseelsorge der Kirchen in Neuss muss einsatzfähig bleiben. Auch um das zu gewährleisten, streichen die Kirchen einen Teil ihrer Veranstaltungen und schützen so das eigene Personal vor einer Infektion mit dem Coronavirus.

Allerdings gibt es Einschränkungen. Zum einen verzeichnet Assmann, dass immer mehr Schulen die Teilnahme am Gottesdienst abmelden. Dafür hat er Verständnis. Sein Kollege Sebastian Appelfeller vom Verband evangelischer Kirchengemeinden in Neuss sagte wiederum die Gottesdienste in Altenheimen ab – zum Schutz dieser laut Statistik besonders gefährdeten Altersgruppe. Aber die Kirche wende sich nicht ab. „Für uns ist entscheidend, dass wir an Alte, Kranke und Sterbende denken und diese Zeit mit ihnen durchstehen – und nicht wegsehen“, sagt er.