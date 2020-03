Vorschau auf Gerichtsprozess : Neusser Anwalt mit illegalem Blaulicht und Waffe im Auto

Neuss/Düsseldorf Als Anwalt für Verkehrsrecht hätte ein 49-jähriger Advokat ahnen können, wie man sich diesen Ärger erspart. Doch in einer Januarnacht 2019 soll er sein juristisches Fachwissen außer Acht gelassen – und sich angeblich als Polizist aufgespielt haben.

6000 Euro Strafe plus drei Monate Fahrverbot soll es ihn jetzt kosten, dass er sich damals mit Blaulicht in seinem Auto nahe der Kö freie Fahrt auf einem Fahrstreifen erzwungen habe. Doch gegen diesen Strafbefehl legte er Einspruch ein, demnächst wird der Fall öffentlich beim Amtsgericht verhandelt.

Amtsanmaßung sowie eine Nötigung anderer Autofahrer werden dem 49-Jährigen angelastet. Demnach soll er am Tattag kurz nach Mitternacht mit seinem Privatwagen eine filmreife Szene an der Berliner Allee in Düsseldorf geliefert haben. Denn mit einem mobilen Blaulicht auf dem Armaturenbrett soll er damals andere Fahrzeuge vor ihm zum Ausweichen auf die rechte Spur gezwungen, die Fahrer wild gestikulierend überholt haben, bevor er nach rechts über die Bahnstraße in Richtung Kö mit hohem Tempo davon gebraust sei.