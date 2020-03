Kabarettreihe in Neuss : Ein vergnüglicher Kabarett-Abend im RLT

Info

Solo Jürgen Becker ist mit seinem Soloprogramm „Die Ursache liegt in der Zukunft“ wiederum im RLT zu Gast in der Reihe „neusspunktacht“ am 19. Mai. Davor gastiert in der gleichen Reihe Hagen Rether (1. April) mit seiner tragischen, komisch-ansteckenden und bisweilen schmerzhaften „Liebe“ im RLT. Das neue Format „The Neuss of Germany“ mit einem prominenten Gast soll fortgesetzt werden.