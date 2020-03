Jazzkonzert in Neuss : Jazzmusik wie auf eine Leinwand gemalt

Neuss Das neue Quintett des Bassisten André Nendza hatte bei „Blue in Green“ in der Alten Post Neuss seine Live-Premiere

Es war eine beklemmende Situation: Alle, die das „Blue in Green“-Konzert mit dem neuen Quintett des Bassisten André Nendza in der Alten Post besuchen wollten, mussten zuerst ihre Namen und Kontaktdaten hinterlassen, bevor sie ihre Eintrittskarten bekamen und in den Konzertsaal eingelassen wurden.

Mit mulmigem Gefühl füllte man also das vom Veranstalter verteilte Formular aus – und fragte sich leicht irritiert, ob das von nun an auch für kleinere Kulturveranstaltungen die Regel sein wird zur Prävention gegen das in Deutschland grassierende Corona-Virus? Das Bedrohliche dieser Virus-Pandemie, die vielen wahrscheinlich zuvor abstrakt und weit entfernt erschien, ist nun auch bei der vom Düsseldorfer Gitarristen Philipp van Endert kuratierten „Blue in Green“-Konzertreihe ganz konkret geworden.