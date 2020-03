Alexius/Josef-Krankenhaus Neuss : Erste Ausstellung von Jutta Jung

Neuss Unter dem Titel „Welten“ zeigt das Alexius/Josef- Krankenhaus bis zum 27. Mai rund 50 Gemälde, Zeichnungen und eine Installation der Neusser Künstlerin Jutta Jung. Die Präsentation ist Teil der Reihe „Kunst in der Psychiatrie“ und die erste des Ausstellungsjahres 2020. Welten und Wahrnehmung, äußere und innere Ansichten – aus diesem Spannungsfeld schöpft Jungs künstlerischer Dialog mit dem Betrachter ihrer Arbeiten.

In abstrahierten Blumenbildern zum Beispiel lässt Jutta Jung Farbstimmungen vibrieren, während ihre an Landschaften erinnernden Gemälde mehr in harmonischer Farbigkeit gehalten sind.