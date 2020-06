Komitee und Korpsführer tagen in Neuss : Bürgerschützen geben sich erstmals ein Leitbild

Neuss Komitee und Korpsführer des Neusser-Schützenvereins haben getagt und sich mit der Frage beschäftigt, wie die Gemeinschaft auch ohne Schützenfest „sichtbar“ bleibt. Wichtigster Tagesordnungspunkt war die Verabschiedung eines Leitbildes.

Gegenstand der Sitzung war auch die Frage, wie der größte Schützenverein im Stadtgebiet sichtbar bleibt, auch wenn kein Schützenfest gefeiert werden darf. Er plane, sagt Flecken, zum Termin der „Zog-Zog-Versammlung“ am 18. Juli noch eine Erklärung im Internet zu veröffentlichen und führe auch Gespräche darüber, ob am letzten Sonntag im August, dem Schützenfestsonntag, ein Schützenhochamt gefeiert werden kann. Bislang sei der Oberpfarrer an St. Quirin noch zurückhaltend, sagt Flecken. Es gebe Messangebote genug – und ohne Schützenfest mache auch ein Schützenhochamt wenig Sinn.

Fest steht für das Komitee, dass es an dem Festwochenende zu nichts aufrufen wird. Schön wäre es – und das werde seines Wissens auch in vielen Schützenzügen schon geplant, sagt Flecken –, wenn es zu Treffen in privatem Kreise kommt. Aber nur im Garten oder auf dem Balkon und nicht in Form von Umzügen in der Öffentlichkeit.