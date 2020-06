Vereine in Radevormwald : Schützen leiden unter den Corona-Regeln

Vereine in Radevormwald

Radevormwald Geschäftsführer Werner Grimm sieht seinen Verein in mancher Hinsicht benachteiligt. Er kann beispielsweise schwer nachvollziehen, dass in Restaurants Menschen wieder einkehren können, im Vereinsheim aber nicht.

Die Corona-Pandemie entwickelt sich für den Schützenverein Radevormwald 1708 zu einer Krise. Seit März ruht der Betrieb des Vereins, das Heimat- und Schützenfest wurde abgesagt und obwohl der Schießbetrieb wieder aufgenommen werden kann, hängt das Vereinsleben am seidenen Faden.

„Die Schützen dürfen zwar wieder in den Schießstand, aber nur unter extrem unattraktiven Bedingungen. Ein Vereinsleben gibt es im Moment nicht“, sagt Werner Grimm, Geschäftsführer des Vereins. Die Kleinkaliber-Schützen müssen sich bevor sie trainieren können ein Zeitfenster bei dem Schießmeister des Vereins geben lassen und die Jugendabteilung darf ebenfalls nur in abgeschwächter Form trainieren. Persönliche Begegnungen gibt es im Schießstand kaum.

Investiert hat der Schützenverein in das Hygienekonzept, um überhaupt Trainingseinheiten zu ermöglichen. „In unserem Schießstand gibt es keinen Körperkontakt und wir können den Mindestabstand problemlos einhalten. Allerdings müssen die Gewehre zwischen jedem Schützen desinfiziert werden. Dafür brauchten wir spezielle Desinfektionsmittel, die das Material nicht angreifen.“ Mehr Schaden richten allerdings die anderen Regelungen an, die zum Beispiel untersagen, dass im Schützenhaus am Hölterhof Getränke ausgegeben werden dürfen. Ein Aufenthalt im Gemeinschaftsraum ist ebenfalls untersagt.