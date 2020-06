Tipps vom Foodblogger aus Grevenbroich : So gelingt ein amerikanischer Grillabend

Fünf Stunden lang wird der Schweinebauch im Kugelgrill oder Smoker garen gelassen. Es ist eines von Thomas Holzportz Lieblingsgerichten. Foto: Thomas Holzportz

Warme Sommerabende werden gerne für Grillpartys genutzt: Wie wäre es da einmal mit einem amerikanischen Barbecue – kurz BBQ? Welche Rezepte sich dafür eignen, verrät Thomas Holzportz aus Grevenbroich. Der 33-Jährige schreibt auf seinem Internet-Blog „BaconzumSteak“ rund um das Thema Fleisch und wurde dafür im vergangenen Jahr mit dem Golden Blogger ausgezeichnet.

Grillen und Barbecue würden oft synonym benutzt, dabei handelt es sich um zwei völlig verschiedene Methoden, erklärt Holzportz. Während beim Grillen das Fleisch oder Gemüse direkt über der Glut gegrillt wird, gart das Fleisch beim BBQ indirekt im heißen Rauch. Das kann bei mäßiger Temperatur mitunter mehrere Stunden dauern: Dadurch werde das Fleisch butterzart, geschmacksintensiv und saftig. Ein weiterer Unterschied ist die Marinade: „Beim Grillen werden meist ölige Marinaden bervorzugt“, erklärt Holzportz. Beim BBQ würden hingegen trockene Gewürzmischungen verwendet, mit denen das Fleisch eingerieben wird. Wer es ausprobieren möchte, bekommt hier einige Rezeptanregungen des Fleisch- und Grillexperten.

Der Krautsalat auf amerikanische Art ist eine beliebte Beilage zum Barbecue. Foto: Thomas Holzportz

Geräucherter Schweinebauch

Es ist eines von Thomas Holzportz Lieblingsgerichten: Für sein Rezept hat er einen Schweinebauch von 1,5 Kilogramm gekauft. „Das reicht für etwa acht bis zehn Portionen.“ Die Schwarte sollte sauber entfernt werden, aber so, dass möglichst viel Fett am Fleisch bleibt. „Es schmilzt später über dem Grill und der Rand wird leicht knusprig“, so Holzportz. Vorab wird das Fleisch 30 Minuten in einer trockenen Gewürzmischung ruhen gelassen: Der Blogger verwendet dafür schwarzen Pfeffer (2TL), weißen Pfeffer (2TL), Cayennepfeffer (2TL), Thymian (2TL), Salz (2TL), braunen Zucker (4TL), Paprikapulver (1TL), Knoblauchpulver (1TL), Zwiebelpulver (1TL).

Nun wird das Fleisch bei 120 Grad „gesmokt.“ Das funktioniert auch in einem Kugelgrill. Holzportz empfiehlt, dafür einen Minion-Ring aus Briketts zu legen. Die Methode ermöglicht konstante Temperaturen über längere Zeiträume. Und so funktioniert‘s: Die Briketts werden hochkant am Rande des Kohlenkorbs in zwei Reihen aufgestellt, so dass auf beide Reihen eine dritte gelegt werden kann. Wichtig ist, dass sie sich berühren, damit sich die Glut nach und nach ausbreiten kann. Dann wird das Ende einer Brikettkette angezündet. Holzportz empfiehlt, beim Kugelgrill in die Mitte eine feuerfeste Schale zu platzieren, die tropfendes Fett und Fleischsaft auffangen soll. Er gibt eine handvoll Räucherholz (in diesem Fall Mandelholz) hinzu, das für zusätzliches Aroma sorgt. Als Faustregel empfiehlt er, die Luftzufuhr 2/3 zu öffnen und die Abluft ganz offen zu lassen. Der Schweinebauch wird auf das Rost gelegt, wobei die Fettseite nach oben zeigt. So könne das Fett durch und am Fleisch vorbei fließen. Der Grillvorgang dauert insgesamt fünf Stunden. Mit einem Grillthermometer misst der Blogger die Termperatur des Fleischs: Ab 71 Grad sei der Schweinebauch theoretisch essbar, nach seinem Geschmack schmeckt das Fleisch bei 81 Grad am besten. Anschneiden sollte man es erst, wenn es auf 60 Grad herunter gekühlt ist.

Übrigens könne der Schweinebauch auch im Ofen bei 120 Grad Ober- und Unterhitze und einer extra Wasserschale für das tropfende Fett zubereitet werden, sagt der Grevenbroicher. Dabei würden natürlich einige Aromen fehlen, die den BBQ-Geschmack ausmachen.

Krautsalat – Coleslaw

Es ist eine beliebte Beilage beim amerikanischen BBQ. Thomas Holzportz verrät, wie er ihm am besten schmeckt. Gebraucht werden ein Weißkohl, eine Möhre, eine Schalotte, Mayonnaise (150g), Buttermilch (100ml), Zucker (60g), Milch (50ml), Apfelessig (2EL), Zitronensaft (2EL), Paprikapulver (1TL), Senf (1TL), Salz (1TL), schwarzer Pfeffer (1TL). Zuerst wird der Weißkohl geschnitten, erst geviertelt und dann in feine Streifen geschnitten. „Je feiner der Kohl geschnitten ist, desto „fluffiger“ wird der Coleslaw später“, sagt er. Die Möhre schälen und raspeln, die Schalotte schälen und fein hacken. Alles in eine Schüssel geben. Die restlichen Zutaten werden miteinander verrührt und dann mit dem Kohl in der Schüssel vermengt. Holzportz empfiehlt den Salat acht Stunden im Kühlschrank ruhen zu lassen.

Memphis Style BBQ-Sauce

Zu einem Barbecue darf die passende Sauce nicht fehlen. Für dieses Rezept von Thomas Holzportz werden folgende Zutaten benötigt: Apfel- oder Weißweinessig (150ml), passierte Tomate (200ml), eine sehr fein gehackte mittelgroße Zwiebel oder zwei Schalotten, Butter (30g), brauner Zucker (30g), Zuckerrohrsirup (2EL) – alternativ Rübenkraut oder Ahornsirup, Senfmehl (2EL) oder milden Senf (3TL), mildes Paprikapulver (2EL), Knoblauchpulver (1EL), Schwarzer Pfeffer (1EL), Worcestershire-Sauce (1,5 EL), Thymian (1EL), Oregano (2TL), Salz/Rauchsalz (2TL), Zwiebelgranulat (1TL), geräuchertes Chilipulver (1TL), Cumin (Kreuzkümmel), geröstet und gemahlen (1TL). Optional: Aufgegangener Fleischsaft/ Sud von Fleischgerichten. Die Zutaten werden vermengt und unter Rühren kurz aufgekocht. Damit die Gewürze ihre Aromen abgeben, wird die Sauce für 45 Minuten bei mittelstarker Hitze, ohne Deckel, köcheln gelassen. Dabei sollte umgerührt werden.