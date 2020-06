Heimatprojekt in Dormagen : Burg Hackenbroich wird mit Tafel wieder sichtbar

Hackenbroich Genau 67 Jahre nach ihrem Abriss im Jahr 1953 ist jetzt die Burg Hackenbroich wieder sichtbar: Auf einer großen Infotafel wird mit Foto, Bild und Text auf die ehemalige Wasserburg hingewiesen.

König Michael II., Brudermeister Hans-Dieter „Mueh“ Schloemer, sein Stellvertreter Jo Deußen und Oberst Frank Janssen – alle in Uniform – sowie Königin Claudia Reif im schönen Kleid und mit „Königin“-Mund-Nasen-Schutz: So wie die Schützen das abgesagte Schützenfest hoch hielten und in der Corona-Krise visualisierten, so soll die am Freitag enthüllte Infotafel die abgerissene Burg Hackenbroich wieder sichtbar machen. Am Tag der Festeröffnung versammelten sich einige Hackenbroicher am Fußweg hinter dem Schulhof der Grundschule Burg, um ein Herzensprojekt abzuschließen.