Konjunktur im Rhein-Kreis Neuss : Wirtschaftslage so schlecht wie 2009

Rhein-Kreis Die Industrie- und Handelskammer (IHK) hat ihren Konjunkturbericht vorgelegt. Er steht ganz im Zeichen der Corona-Pandemie. Mit einer Erholung der Situation rechnen die meisten erst für 2021.

Die Zahlen liefern Grund zur Sorge – einerseits. Durch die Corona-Pandemie ist die Wirtschaft in der Region in eine tiefe Krise gerutscht. Die Lage ist so schlecht wie 2009, die Erwartungen der Unternehmen sind pessimistisch, mit einer Erholung rechnen die meisten erst für 2021. Das geht aus dem aktuellen Konjunkturbericht hervor, den die Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein am Mittwoch zusammen mit der IHK Düsseldorf vorgestellt hat. Knapp 800 Betriebe mit rund 75.000 Beschäftigten haben von Anfang bis Mitte Juni an der Umfrage teilgenommen. Jürgen Steinmetz, Hauptgeschäftsführer der IHK Mittlerer Niederrhein, betont: „Der Einbruch ist zurzeit mit der Wirtschaftskrise 2009 vergleichbar.“ Damals seien die Werte im Konjunkturbericht aber noch dramatischer gewesen. Das ist das Andererseits.