Brauchtum : Ein bisschen Schützen-Normalität

MILLINGEN Auch die Millinger St.-Quirinus-Bruderschaft kann in diesem Jahr kein Schützefenst feiern. Um wenigstens ein bisschen an den Traditionen festzuhalten, werden viele Schützen ausgezeichnet.

(RP) Für die Millinger Schützen wird es ein seltsamer Moment gewesen sein: Normalerweise hätte die St.-Quirinus-Bruderschaft, eine der größten am Niederrhein, am Wochenende ihr Schützenfest gefeiert. Doch wegen Corona musste auch dieses Brauchtumsfest abgesagt werden.

Um in schwerer Zeit wenigstens ein kleines bisschen an den Traditionen festzuhalten, legte am Samstag eine kleine Abordnung um Brudermeister Manfred Jakobi mit den Zugführern Ingo Ross und Jürgen Grönke am Ehrenmal einen Kranz nieder, um den Verstorbenen der Bruderschaft zu gedenken. Zuvor hatte eine Abordnung der Quirinus-Schützen in der Millinger Kirche eine Messe gefeiert.