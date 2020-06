Illegale Plantage : Neusser Polizei stellt Hanf-Pflanzen in Waldstück sicher

Neusser Polizei stellt Hanf-Pflanzen in Waldstück sicher

Insgesamt 74 Cannabispflanzen soll der Neusser in einem Waldstück angebaut haben. Foto: Polizei

Neuss Am Montag, gegen 10 Uhr, nahmen Polizeibeamte im Stadtteil Vogelsang einen 20-Jährigen fest. Er soll in einem Waldstück Cannabispflanzen angebaut haben.

Der Neusser steht nicht nur im Verdacht, auf zwei kleinen Lichtungen am Niederdonker Weg insgesamt 74 Cannabispflanzen angebaut zu haben. Wie die Polizei mitteilt, fanden Beamte in seiner Wohnung außerdem eine professionelle Plantage mit 38 Cannabispflanzen in unterschiedlichen Wachstumsphasen sowie Utensilien für den Anbau der Pflanzen und Verpackungsmaterial sicher.