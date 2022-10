Bürger-Schützen-Verein Neuss : Komitee will Schützenbeiträge verdoppeln

Neuss Der Mitgliedsbeitrag im Neusser Bürger-Schützen-Verein soll sich im kommenden Jahr auf 100 Euro pro Kopf verdoppeln. Das kündigte am Donnerstagabend das Komitee als Ergebnis einer gemeinsamen Sitzung mit den Korpsführern an.

Die Empfehlung an die Mitgliederversammlung am 18. November unterstützten zehn von 13 Korps, doch Grenadiere, Hubertusschützen und Schützengilde, die in Summe 53 Prozent der aktiven Schützen repräsentieren, halten den Zeitpunkt für falsch – und den Beitragssprung für zu groß. Zumal die eigentlichen Hausaufgaben noch nicht erledigt sind. Denn nachdem sich das Komitee im August gezwungen gesehen hatte, die Zuschüsse an die Korps um 25 Prozent zu kürzen, um so fehlende Sponsoreneinnahmen zu kompensieren, war ein Konzept für eine nachhaltige Neustrukturierung der Finanzen angekündigt worden.