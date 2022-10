Barrierefreiheit in Sonsbeck : Konzept für inklusiven Spielplatz wird vorgestellt

Sonsbeck Sonsbecks Spielplatz an der Parkstraße soll ein neues Konzept bekommen, das auch Kinder mit Beeinträchtigungen stärker berücksichtigt. Dabei sind auch Ideen der Bürger gefragt.

Gerade mit dem beginnenden Herbst wird auf dem Spielplatz an der Parkstraße deutlich: Dort besteht erheblicher Handlungsbedarf. Bei Regen bilden sich dicke Pfützen, einige Spielgeräte sind veraltet, andere beschädigt. Zwar sind im Frühjahr Elemente ausgetauscht worden. Die Politik ist sich jedoch einig, die Spielfläche umfangreich umgestalten und dabei Kinder mit Beeinträchtigungen stärker berücksichtigen zu wollen. Ein erster Konzeptentwurf soll in der kommenden Bauausschusssitzung am Dienstag, 25. Oktober, um 18.30 Uhr im Kastell vorgestellt werden. Dabei sollen auch Bürger und Bürgerinnen ihre Anregungen einbringen können. Ihre Ideen sollen in die Gestaltung einfließen.