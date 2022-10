Regenklärbecken in Neuss : Baumaßnahme am Glehner Weg starten

An der Erprather Straße wurde im Frühjahr ein Regenklärbecken eingebaut, jetzt folgt die Baumaßnahme am Glehner Weg. Foto: InfraStruktur Neuss

Neuss Die InfraStruktur Neuss beginnt voraussichtlich und unter Berücksichtigung der Witterung am Mittwoch, 2. November, mit dem Neubau einer Niederschlagswasserbehandlungsanlage – dabei handelt es sich um ein sogenanntes Regenklärbecken – im Einzugsgebiet der Einleitstelle „Glehner Weg“. Das hat Auswirkungen auf den Straßenverkehr.

Während der Baumaßnahme kann von der Rheydter Straße nicht in den Glehner Weg und in die Jahnstraße eingefahren werden. Beide Straßen werden im Kreuzungsbereich voll gesperrt. Die Einbahnstraßenregelung in der Klara-FeyStraße und im Glehner Weg zwischen dem Kreuzungsbereich Rheydter Straße und Klara-Fey-Straße wird aufgehoben. Die Anlieger können aus Richtung Klara-FeyStraße bis zur Baustelle einfahren. Der Verkehr auf der Rheydter Straße wird mit einer Baustellenampel einspurig an der Baustelle vorbeigeführt. Fußgänger können die Baustelle jederzeit passieren. Das teilt die InfraStruktur Neuss mit. Die Baumaßnahme soll Anfang Juni 2023 fertig sein.

Für die kommenden Jahre sind noch weitere Anlagen zur Behandlung von Niederschlagswasser geplant. In der Innenstadt an der Erftstraße wird künftig ebenso wie jetzt am Glehner Weg ein Betonbecken unterirdisch entstehen. Als Besonderheit und in Neuss einmalig ist in Rosellen der Bau eines Retentionsbodenfilterbeckens geplant. Dort soll das Niederschlagswasser über eine mit Schilf bewachsene Fläche von etwa 1700 Quadratmeter auf natürliche Weise gereinigt werden. Bei all diesen Projekten sind strenge Vorgaben zum Umweltschutz vorgegeben und entsprechende Ökobilanzen einzuhalten. Mehr zur Baumaßnahme Glehner Weg unter sich www.baustellenradar-neuss.de im Internet.