Schulen in Neuss : Tag der offenen Tür in weiterführenden Schulen

Das Alexander-von-Humboldt-Gymnasium können Eltern und Kinder am ersten November-Samstag besuchen. Foto: Janßen/Simon Janßen

Neuss Die Gymnasien, Real- und Gesamtschulen in Neuss laden zum Kennenlernen ein. Wann sie ihre Pforten öffnen – und was Eltern und ihre Kinder wissen müssen.

Von Kim-Khang Tran

Auf welche Schule soll mein Kind nach der Grundschule gehen? Um Eltern die Suche nach der passenden weiterführenden Schule zu erleichtern, bieten Neusser Gymnasien, Real- und Gesamtschulen ihnen die Gelegenheit, sich vor Ort umzuschauen und auszutauschen. Hier ist eine Übersicht zu den Schulen und den Terminen.

Alexander-von-Humboldt-Gymnasium Das mathematisch-naturwissenschaftliche Ganztagsgymnasium an der Bergheimer Straße 233 steht am Samstag, 5. November, von 9 bis 13 Uhr offen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Zusätzlich ist ein Kennenlernabend am 2. Dezember von 16 bis 18 Uhr geplant.

Janusz-Korczak-Gesamtschule Die erste Gesamtschule im Rhein-Kreis-Neuss lädt am Samstag, 5. November, zwischen 9 und 13 Uhr zum Kennenlernen am Platz am Niedertor 6 ein. Anmelden müssen sich Besucher nicht.

Quirinus-Gymnasium Das älteste Gymnasium in Neuss stellt sich am Samstag, 5. November, zwischen 9 und 13 Uhr an der Sternstraße 49 vor. Für eine Hausführung sollten Besucher sich bis zum 3. November online auf quirinus-gymnasium.de anmelden.

Gesamtschule Nordstadt Viertklässler und ihre Eltern können die Schule an der Leostraße 37 in der Nordstadt am Samstag, 5. November, von 10 bis 14 Uhr besuchen. Auf dem Programm steht unter anderem das gemeinsame Anlegen einer Blumenwiese.

Nelly-Sachs-Gymnasium Für den Tag der offenen Tür im Gymnasium an der Eichendorffstraße 65 am Samstag, 12. November, von 8.30 bis 12.45 Uhr können sich Eltern und ihre Kinder auf nellysachs.de/termine/tag-der-offenen-tuer im Internet anmelden.

Gymnasium Marienberg Das erzbischöfliche Gymnasium für Mädchen an der Rheinstraße 3 empfängt am Samstag, 12. November, ab 8.30 sowie 10.30 Uhr Schülerinnen und ihre Eltern.

Comenius-Gesamtschule: Mit Schulführungen, Infoständen und Mitmachaktionen wartet die Schule an der Weberstraße 90a am Samstag, 19. November, von 9 bis 13 Uhr auf Besucher.

Gesamtschule Norf: Am Feuerbachweg 29 findet am Samstag, 19. November, von 10 bis 14 Uhr der Tag der offenen Tür statt, am 1. Dezember um 19 Uhr ein Informationsabend für Grundschuleltern.

Marie-Curie-Gymnasium Die nach der bekannten Physikerin und Chemikerin benannte Schule an der Jostenallee 49-51 ist am Samstag, 26. November, von 8 bis 13.30 Uhr offen für Besucher.

Gesamtschule an der Erft Am Samstag, 26. November, lädt die Schule an der Aurinstraße 55 Interessierte für den neuen 5. Jahrgang von 10 bis 13.30 Uhr zum Tag der offenen Tür ein.

Gymnasium Norf Das größte Gymnasium der Stadt heißt am Samstag, 3. Dezember, zwischen 9 und 13 Uhr Grundschulkinder und Eltern an der Eichenallee 8 willkommen. Unter anderem warten Köstlichkeiten aus den sechs Austauschländern und dem antiken Rom auf die Besucher. Für eine Führung bittet die Schule um eine Anmeldung online auf gymnasium-norf.de oder telefonisch unter der Rufnummer 02131 9904070.

Realschule Holzheim Die einzige Realschule in Neuss lädt am Samstag, 17. Dezember, von 9 bis 13 Uhr zum Kennenlernen an der Reuschenberger Straße 28a ein.