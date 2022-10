Neuss erschreckt sich : Knall in Neuss - Ein Kampfjet war es nicht

Was war der Grund für den lauten Knall in Neuss? (Symbolfoto) Foto: dpa/Patrick Seeger

Neuss Am späten Dienstagabend war es im Neusser Süden zu einem lauten Knall gekommen. Schnell wurden im Netz Vermutungen ausgetauscht, woher „die Explosion“ käme. Die Ursache ist wohl bei sorglosen Jugendlichen zu suchen.

Am späten Dienstagabend, zwischen zehn und elf Uhr, wurden Anwohner durch einen lauten Knall im Neusser Süden aufgeschreckt. In Facebookgruppen startete schnell ein Austausch über mögliche Ursachen. In einem ersten Bericht konnte unsere Redaktion bereits Entwarnung geben, es war keine Explosion im Chempark, auch wurden von Feuerwehr oder Polizei keine Einsätze zu dieser Zeit in der Umgebung vermeldet.