Gymnasium Marienberg in Neuss : Die Kunst mal wörtlich genommen

Neuss Schülerinnen des Gymnasium Marienberg haben gängige Redewendungen künstlerisch inszeniert. Ihr Medium: die Fotografie. In unserer Bildergalerie gibt es einen Einblick.

Kunstunterricht am Gymnasium Marienberg hat nichts zu tun mit dem früher so bezeichneten Fach „Zeichnen und Werken“, denn er regt zur Auseinandersetzung an – auch mit eher alltäglich scheinenden Dingen. „Visualisieren Sie“, fordert jetzt Kunstlehrer Olaf Gruschka die Mädchen im Grundkurs Kunst des Abschlussjahrgangs auf, „gängige Redewendungen, die auf den ersten Blick nationenübergreifend decodiert werden können.“ „Erst kamen die Ideen stockend und wir waren eher skeptisch“, erinnern sich Emma Bolten und Johanna Bähr, dann aber seien die Ideen nur so gesprudelt.

Hilfe kam auch vom Kunstlehrer, der die Mädchen mit dem Auftrag beflügelte: „Sprache wird überschätzt – machen wir uns ein Bild.“ Er forderte dazu auf, „das Denken gegen die Wand fahren zu lassen“. Es gebe derzeit genügend Menschen, die immer alles sofort wissen und in kürzester Zeit — dem Datendurchfluss ihrer Internetverbindung entsprechend — in der Lage seien, die richtige Antwort vorzuweisen. Die künstlerische Auseinandersetzung sei aber eben mehr als „Copy and Paste“, das Gruschka eine neu errungene „Kultureigenschaft“ nannte. Im Gegensatz zum Text, der uns etwas sagt und hinter dem Gesagten zurücktritt, zeige uns das Bild etwas – indem es sich zeigt. „Zeigen und Sagen sind hierbei unterschiedliche Repräsentationssysteme von Wirklichkeit“, so Gruschka. Und die Schülerinnen ließen sich darauf ein. „Während wir versponnen und verwickelt unsere gleichnamigen Projekte auf den Punkt brachten, empfanden wir Spaß an der intensiven Arbeit“, sagen Emma Bolten und Johanna Bähr.