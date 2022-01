Neusser Jahresausstellung in der Alten Post : Kunst aus Kindersicht

Neuss Neusser Schüler haben sich die Jahresausstellung in der Alten Post in Neuss angesehen und aus den 127 Werken ihr Lieblingsbild ausgesucht. Wie sie ihre Entscheidung erklären.

Alissa ist eine von sieben Schülern der Gesamtschule an der Erft, die sich an jenem Vormittag die Jahresausstellung in der Alten Post besuchen. Arbeiten von 127 Neusser Künstlern sind dort zu sehen: Wir haben die Schüler darum gebeten, sich ein Werk auszusuchen, was ihnen besonders gut gefällt und eine Erklärung dazu abzugeben. Das ließen sich die Fünft- und Sechstklässler in Begleitung von Schulleiterin Elsbeth Faber nicht zwei Mal sagen: Während für andere Besucher die Ausstellung zu dieser Zeit noch geschlossen ist, gingen die kleinen Kunstliebhaber auf Entdeckungstour. Sie sahen sich im Foyer um, suchten auf der Empore und im Bühnensaal, machten Fotos und stellten Kurator Klaus Richter neugierig Fragen. Immerhin will die Wahl eines Lieblingsbilds gut überlegt sein. „Ich finde das ganz toll“, sagt der stellvertretende Leiter des Kulturforums über die begeisterten Schüler und fügt hinzu: „Deswegen halte ich mich zurück und möchte ihnen gar nicht zu viel hineinreden.“