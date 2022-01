Atelierhaus in Neuss : Drei Etagen voller Kunst

Neuss Im Atelierhaus an der Hansastraße wird das ganze Jahr über kreativ gearbeitet. Rund 30 Künstler treffen dort zusammen. Zwischen verschiedenen Generationen und Stilrichtungen entsteht so manche Synergie. Ein Besuch.

Die Sonne scheint durch das Fenster und wirft lange Lichtstrahlen auf den Boden: Farbkleckse verraten, dass an jenem Ort kreativ gearbeitet wird: „Meistens bin ich vormittags hier und nutze die Zeit, in der es noch hell ist“, erzählt Renate Linnemeier. Sie steht in ihrem Atelier, umgeben von bereits fertigen Werken: Da sind solche, die sie bereits auf Ausstellungen gezeigt hat, andere werden bald bei einer Schau im Kunstraum Neuss zu sehen sein. Drei bis fünf Mal in der Woche kommt die Künstlerin ins Atelierhaus an der Hansastraße: Sie ist eine von rund 30 Künstlern, die dort wirken. Wer das Haus besucht, bekommt einen geballten Eindruck in die Neusser Kunstszene: Verschiedene Generationen und Stile treffen aufeinander: Zur Zeit sind alle 25 Räume belegt, Mieter können nur diejenigen werden, die einen entsprechenden Hochschulabschluss vorweisen können. Wie sieht der Arbeitsalltag darin aus?

Renate Linnemeier ist von Anfang an dabei, war früher sogar einmal Ateliersprecherin. Gut erinnert sie sich, dass die Euphorie damals groß gewesen ist, unter den Künstlern hätte es einen großen Austausch gegeben. Mittlerweile habe es sich eingependelt – „wir arbeiten alle individuell“, sagt sie. Dennoch komme man auch auf dem Flur zusammen. Ein Thema, das viele Künstler aktuell beschäftigt, sei die Corona-Krise: Linnemeier hat die Zeit, in der viele Ausstellung und ihre Kurse ausgefallen sind, genutzt, um an einem eigenen Katalog zu arbeiten, auch in Kunstzeitschriften hat sie publiziert und mit ihrem Mann Holt einen Film gedreht. Der arbeitet gleich einen Raum weiter: „Viele Arbeiten sind gerade in Dormagen auf einer Ausstellung zu sehen“, erzählt er. Dann deutet er auf ein großformatiges Bild, an dem er gerade arbeitet: Es sei die Vergrößerung eine Bildes, das seine Frau gemalt hat. Doch eine reine Kopie soll es nicht sein: Später wird er mit Streetart-Elementen seine eigene Note hinein bringen. Auch er macht sich seine Gedanken um die Corona-Krise. „Kultur fängt nicht bei den arrivierten Künstlern an, auch die Regionalkünstler gehören dazu“, sagt er und fügt hinzu, „wenn wir kaputt gehen, fällt ein Teil der Kultur weg. Deswegen sind wir dankbar für die Förderung, die wir erhalten, sei es von der Jubiläumsstiftung oder dem Land.“ Für das neue Jahr wünscht er sich: „Glück für die ganze Welt.“ Einige Meter weiter arbeitet Michael Falkenstein, der bald eine Ausstellung im Dezernentenflur des Rathauses gestalten wird. Mit zwei weiteren Künstlerinnen teilt er sich das 80 Quadratmeter große Atelier: Obwohl er schon seit fünf Jahren dort arbeitet, fühlt es sich für ihn an, als sei er gerade erst eingezogen: „Ich genieße das sehr, das Licht ist toll, ich kann hier viel besser nachdenken als zu Hause“, erzählt er. Den Austausch mit anderen Künstlern nehme er als Bereicherung war. So arbeitet er gerade an großformatigen Holzschnitten, eine Platte möchte er zusammen mit dem Streetart-Künstler Oldhaus gestalten, der auch sein Atelier an der Hansastraße hat. „Er hat gesehen dass ich daran gearbeitet habe und mir den Tipp gegeben, es hier doch einmal mit Gold zu probieren“, erzählt Falkenstein. „Die Synergien, die entstehen, sind toll, so schaut man auch einmal über den Tellerrand.“