Finissage in der Alten Post : Katalog stellt Neusser Kunstschaffende vor

Pünktlich zur Finissage ist der Katalog, den Klaus Richter und Bianca Quasenbarth zusammengestellt haben, fertig. Foto: Urbig Foto: Natalie Urbig

Neuss Zur Finissage der XXL-Jahresausstellung in der Alten Post erscheint ein Nachschlagewerk über die Künstler der Quirinusstadt. Insgesamt werden 136 vorgestellt.

Vor jeder Jahresausstellung gibt es zwei Tage, an denen im Kulturforum Alte Post ein großes Kommen und Gehen herrscht: Nämlich dann, wenn alle beteiligten Künstler vorbei kommen, um ihre Werke einzureichen. Bei dieser Schau wurde die Abgabe fast schon zu einem Event: Die Fotografin Melanie Stegemann war dabei, um die Künstler in einem Porträtfoto festzuhalten.

Und das aus gutem Grund: Zur Finissage der Jahresausstellung „Kunst aus Neuss“, die in diesem Jahr so groß wie nie zuvor war, haben der stellvertretende Leiter des Kulturforums, Klaus Richter, und die Kunstwissenschaftlerin Bianca Quasebarth sich an ein besonderes Projekt begeben und einen Katalog zusammengestellt, der einen Einblick in die Neusser Kunstszene geben soll.

136 Künstler werden mit Vita, einem Porträt und einem Werk vorgestellt, auch an Verstorbene wird gedacht. Foto: Kulturforum Alte Post/Kunst aus Neuss - Katalog

Info Katalog ab Samstag in der Alten Post Publikation Der Katalog „Kunst aus Neuss“ (ISBN: 978-3-932933-20-2) wird ab Samstag, 15. Januar, ab 12 Uhr für 12 Euro im Kulturforum Alte Post, Neustraße 28, zu erwerben sein. Finissage Die 73./74 Jahresausstellung „Kunst aus Neuss“ ist noch bis Sonntag, 16. Januar 2022, zu sehen. Geöffnet ist sie am heutigen Freitag von 15 bis 18 Uhr und samstags und sonntags von 12 bis 18 Uhr. Aussteller 127 Künstler mit Neusser Bezug zeigen im Kulturforum ihre Arbeiten.

„Die Ausgangsidee war, ein Nachschlagewerk über Neusser Kunstschaffende zu gestalten“, sagt Richter, der auch der Kurator der Schau ist. Und so werden im Hauptteil des Katalogs, der wie die Ausstellung den Titel „Kunst aus Neuss“ trägt, 136 Künstler – zwölf davon sind Kunstförderpreisträger der Stadt Neuss – mit einem Porträt, ihrer Vita und einer Werkabbildung vorgestellt. Während Außenstehende so einen Überblick über die Neusser Kunstszene erlangen können, helfe er Künstlern auch bei der Vernetzung, so Quasebarth. „Gerade in den Vorbereitungen haben wir häufig von Künstlern gehört, welchen Nutzen sie sich davon erhoffen“, erzählt sie und fügt hinzu: „Beispielsweise sagte Mascha Malzeva zu uns: ,Ich freue mich schon auf die Publikation, dann kann ich endlich die mir lange bekannten Namen und Werke von Künstlern auch mit Gesichtern verknüpfen und sie gezielt ansprechen.‘“ Ein vergleichbares Verzeichnis gibt es in Neuss derzeit nicht. „Zuletzt ist 1990 ein Buch erschienen, das deckt jedoch eine ganz andere Generation von Künstlerinnen und Künstlern ab, viele von ihnen sind bereits verstorben“, erzählt Richter. Zeit für eine Erneuerung: Dennoch, das betonen sowohl Richter als auch Quasebarth, erhebt der Katalog keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Da viele der Kunstschaffenden mit ihren Werken bereits in einer Jahresausstellung vertreten waren, widmet sich der Katalog auch der Historie der Traditionsveranstaltung: Ihre Anfänge reichen weit zurück, damals fand sie noch an verschiedenen Orten, etwa in Schulen oder Bibliotheken statt, ehe sie erst in die Stadthalle und ab 1994 in das Kulturforum Alte Post zog. Die vergangenen elf Ausstellungen hat Klaus Richter kuratiert: Bilder von Hanne Brandt geben einen fotografischen Rückblick bis 2010 – auch die aktuelle Schau hat es noch in den Katalog geschafft. Daran lässt sich nicht nur ablesen, dass die Schau in den vergangenen Jahren unter Klaus Richter immer größer und voller wurde, auch einige bekannte Gesichter lassen sich auf den Vernissage-Fotos entdecken. Und um den Einblick in die Kunstszene abzurunden, wird auch die Mappenedition „Wir“ des Kulturamts Neuss vorgestellt. Es sei ein Projekt, das den Zusammenhalt untereinander verdeutlicht.