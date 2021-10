Kirche in Rheurdt : Kirchenvorstand wird im November neu gewählt

Am 6. und 7. November wird in der Pfarrgemeinde St. Martinus gewählt. Foto: Christoph Reichwein (crei)/Reichwein, Christoph (crei)

Rheurdt Nicht nur in der Politik ist 2021 ein Wahljahr – auch in der katholischen Pfarrgemeinde St. Martinus Rheurdt - Schaephuysen - Tönisberg wird zur Stimmabgabe für den Kirchenvorstand aufgerufen.

Der Kirchenvorstand ist das Management-Gremium der Gemeinde, das unter Vorsitz des Pfarrers und in Zusammenarbeit mit dem Pfarreirat (Delegiertenrat) mit den Belangen der Pfarrei befasst. Personal, Kindergärten, Immobilien und Finanzen sind dabei die Hauptakzente, die der Kirchenvorstand im Blick haben muss. Es wird immer nach sechs Jahren die Hälfte dieses Gremiums neu gewählt, so soll die Kontinuität gewahrt bleiben. Und so soll es auch in diesem Jahr wieder zur Wahl gehen: Von den insgesamt sechs Kandidatinnen und Kandidaten können vier in den Kirchenvorstand gewählt werden. Zu den Kandidatinnen und Kandidaten: