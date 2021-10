Events in Rheurdt : Rock und Pop im historischen Saal

Rheurdt In der Traditionsgaststätte „Zur Post“ soll wieder richtig gefeiert werden. Zwei Livebands sind für die „Rock- und Pop-Night“ engagiert. Sie sollen für Stimmung sorgen.

Lange musste Diane Körber, Betreiberin der Gasstätte „Zur Post“, warten, um wieder richtig Leben in den rund 130 Quadratmeter großen Saal des Lokals einzulassen. Der Saal wurde im vergangenen Jahr während des ersten Lockdowns aufwändig von den Besitzern Oliver Boy und Volker Berendes renoviert und saniert. Dabei wurde unter anderem das alte Tonnengewölbe freigelegt. Das Gebäude, das Mitte des 16. Jahrhunderts errichtet wurde, wurde bis in die 1960er Jahre als Post genutzt. Am Samstag, 30. Oktober, ist es endlich so weit und im Saal soll so richtig gefeiert werden: Bei der Rock- und Pop Night sollen die Wände wackeln, dafür sorgen gleich zwei Livebands.