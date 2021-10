Nach Wirbel um Grab : Kirche prüft Umbettung von Holocaust-Leugner

Berlin/Stahnsdorf Die Beisetzung eines Holocaust-Leugners auf dem Grab eines jüdischstämmigen Wissenschaftlers hat bundesweit für Entsetzen gesorgt. Die Evangelische Kirche wusste, um wen es sich bei der Beerdigung handelte. Sie will den Schaden nun aufarbeiten.

Die Evangelische Kirche will nach der Beisetzung eines Holocaust-Leugners auf der früheren Grabstätte des jüdischstämmigen Wissenschaftlers Max Friedlaender den Schaden begrenzen. Sie prüft eine Umbettung der Urne im Südwestkirchhof Stahnsdorf bei Berlin. „Das ist eine der Ideen, um das wieder gutzumachen, was nicht wieder gutzumachen ist“, sagte eine Sprecherin der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO) am Mittwoch. Der Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) hatte berichtet, Bischof Christian Stäblein sei dafür, dass der Mann möglichst bald umgebettet werde. Die Sprecherin sagte, der Stein könnte auch an einen anderen Ort gestellt werden, um ein ehrendes Andenken an Max Friedlaender zu bewahren.