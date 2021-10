Hilden/Haan : Katholische Kirche führt 3G-Regel ein

Blick in St. Jacobus Hilden. Die Gemeinden Hilden und Haan sind selbstständig, bilden aber einen Sendungsraum. Foto: Zelger, Thomas

Hilden/Haan Die neuen Regeln treten mit dem Wochenende 23./24. Oktober 2021 in Kraft an Sonn- und Feiertagen. Ausnahme: Die Heilige Messe am Sonntag um 17 Uhr in St. Chrysanthus und Daria Haan bleibt weiterhin für alle Gottesdienstbesucher offen.

Das Pastoralteam hat beschlossen, die Corona Regeln für die katholischen Gottesdienste im Sendungsraum Haan/Hilden anzupassen.

Die neuen Regeln treten mit dem Wochenende 23./24. Oktober 2021 in Kraft für Gottesdienste an Sonn- und Feiertagen. Hier gilt die 3G Regel: geimpft, genesen oder getestet. Schulkinder gelten während der Schulzeit als getestet. Eine Anmeldung zu diesen Gottesdiensten ist ab diesem Zeitpunkt nicht mehr erforderlich.

In den Kirchen könne die Sitzplätze wieder frei gewählt werden. Beim Einlass in die Kirche ist der erforderliche Nachweis (digital oder in

Papierform; Test maximal 48 Stunden alt) dem Willkommensdienst unaufgefordert vorzuzeigen.

Ausnahme: Die Heilige Messe am Sonntag um 17 Uhr in St. Chrysanthus und Daria Haan bleibt weiterhin für alle Gottesdienstbesucher offen. Hierzu ist keine Anmeldung erforderlich. Es müssen die gekennzeichneten Plätze eingenommen werden. Damit haben auch alle, die die 3G-Regeln nicht erfüllen können, die Möglichkeit einen Sonntagsgottesdienst zu besuchen.

Für Gottesdienste an Werktagen gilt: Zu allen Werktagsgottesdiensten im Sendungsraum besteht freier Zugang. Eine Anmeldung hierzu ist nicht erforderlich.

Die Sitzplätze können nicht frei gewählt werden. Es müssen die gekennzeichneten Sitzplätze eingenommen werden. Personen, die die 3G-Regel nicht erfüllen, halten einen Mindestabstand von 1,5 Meter zu Personen eines anderen Hausstands.

Für Taufen, Trauungen und Exequien gilt: Für diese Gottesdienste gilt grundsätzlich die 3G-Regel. Beim Betreten und Verlassen der Kirche, beim Kommuniongang sowie beim Gemeindegesang besteht Maskenpflicht.

Das Pastoralteam empfiehlt weiterhin dringend das Tragen einer FFP2-Maske. Am Sitzplatz kann die Maske abgenommen werden (außer beim Singen). Diese Regelung gilt ausnahmslos für alle Gottesdienste.